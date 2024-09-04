Это делает его невосприимчивым к мирным переговорам.

Правитель России Владимир Путин считает, что его страна может медленно поглотить Украину, проводя постепенное наступление и истощая ВСУ.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, хотя украинская операция в Курской области влияет на оккупационные войска на оперативном уровне, она не изменила стратегическое мышление самого лидера Кремля.

Убеждение Путина, что он может захватить Украину, делают его невосприимчивым к мирным переговорам на других условиях, кроме капитуляции Киева и Запада перед его требованиями.

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Война в Украине - переговоры о мире

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что есть по крайней мере три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым и не создаст основ для справедливого прочного мира. Главная причина - россиянам невозможно доверять.

По словам президента Владимира Зеленского, Путин не стремится к компромиссам, а хочет уничтожить Украину.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что до конца 2024 года и не менее никаких переговоров о мире не будет. Фесенко подчеркнул, что на сегодня переговоров нет, а есть только шумиха вокруг этой темы, есть заявления Путина относительно требований к Украине, которые, по сути, предусматривают капитуляцию, а это для нас неприемлемо

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