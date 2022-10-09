Пострадавшую женщину не смогли спасти из-за массивного кровотечения от ранений.

На Сумщине российские оккупанты сбросили с беспилотника бомбу вблизи людей, которые пытались спасти женщину от предыдущего взрыва.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Сегодня в полдень, в Мирополье, россияне совершили террористическую атаку на мирных жителей. В самый центр села, в зону отдыха возле магазина, враг сбросил гранату с дрона. Работница магазина, которая в то время находилась рядом, была ранена. К сожалению, ее не смогли спасти из-за массивного кровотечения от осколочных ранений", - рассказал он.

По словам главы ОВА, погибшей 41 год, у нее осталось трое детей.

"Муж и старший сын − военнослужащие, защищают Украину в рядах Вооруженных Сил. Двое остальных детей - школьники", - рассказал Живицкий.

Он подчеркнул, что в это время было возле магазина немало людей, мирных жителей, которые отдыхали.

"И когда женщину спасали, россияне сбросили сюда же еще одну гранату с дрона. От второго взрыва чудом никто не пострадал. Видел ли враг, целивший в мирный объект, что там были мирные гражданские люди? Беспрекословно. Это даже хуже терроризма", - подчеркнул глава ОВА.

Российская атака Сумской области-что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что возле местного магазина в Мироновской ОТГ в Сумской области погиб человек в результате атаки с беспилотника.

Напомним, в настоящее время россияне также обстреляли приграничные села области из минометов. В течение 12.10-12.15 зафиксировали три "прилета в районе населенного пункта Середина-Буда, а от 14.35 до 14.55 поступила информация о еще пяти "приходах" в районе Бачевска.

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