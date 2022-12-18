В городе Горловка мобилизации подлежат даже работники коммунальных предприятий.

На временно оккупированных территориях Донбасса продолжаются мобилизационные мероприятия, которые проводят российские захватчики.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00.

В сообщении сказано, что на временно оккупированной территории Луганской области продолжаются мобилизационные мероприятия.

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"С 5 декабря текущего года военные комиссариаты разослали всем предприятиям региона карточки учета", - сообщает Генштаб.

Отмечается, что похожая ситуация и в Донецкой области, в частности, в городе Горловка мобилизации подлежат работники коммунальных предприятий.

Война в Украине: мобилизация

Как сообщал УНИАН, 13 декабря в Донецкой области российские оккупанты активизировали меры по принудительной мобилизации.

Подлежат мобилизации даже мужчины, в том числе и с пометкой "бронь" в военных билетах.

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