Венгрия выступает с инициативой возобновления пошлины и количественных ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур.

Венгрия заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины, а также выступает с инициативой возобновления пошлины и количественных ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур.

Как заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, данный шаг необходим для защиты интересов европейских фермеров, которые несут убытки в результате поставок на местные рынки украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Венгрии.

"Украинское сельское хозяйство, имеющее полный беспошлинный статус, начало экспортировать большие объемы птицы, яиц и меда на европейский рынок, что вытесняет венгерскую продукцию с традиционных рынков и снижает цены реализации фермеров ниже уровня производства", – отметил венгерский министр.

Видео дня

Надь отметил, что для исправления ситуации премьер-министры Венгрии, Польши, Словакии и Румынии и президент Болгарии в совместном письме попросили президента Европейской комиссии немедленно принять меры для разрешения неустойчивой ситуации, вызванной увеличением импорта зерна из Украины.

"Кроме того страна продолжит усилить контроль за импортом, уделяя особое внимание транзитным партиям, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну", – отметил министр.

Проблемы с импортом украинского зерна

8 февраля 2023 года сообщалось о том, что Венгрия вводит режим строгого контроля за качеством украинского зерна, поступающего на внутренний рынок страны. Украинское зерно в Венгрии будут проверять, как выращенное в ЕС.

Фермеры других стран протестуют против ввоза украинского зерна, так это лишает их возможности релизовать собственную подукцию.

5 апреля 2023 стало известно о том, что министр сельского хозяйства Польши подал в отставку из-за кризиса с украинским зерном. Решение об отставке было принято на фоне массовых протестов польских фермеров в связи с поставками в страну зерна из Украины.

7 апреля 2023 года польская сторона приняла решение о том, что украинское зерно будут везти через Польшу транзитом в третьи страны.

Вас также могут заинтересовать новости: