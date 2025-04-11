Союзники намерены укрепить силы Украины на фоне опасений нового российского вторжения.

Великобритания рассматривает возможность размещения войск в Украине сроком на пять лет.

Как сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники, такие планы обсуждаются с союзниками. Издание указало, что согласно плану, который является одним из ряда вариантов на столе, силы под руководством Европы будут введены в Украину, чтобы прежде всего сдерживать Россию от нарушения любого мирного соглашения и предоставить украинским военным столь необходимую передышку.

Согласно плану, франко-британские "силы заверения" также предложат помощь в защите неба и морей Украины.

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Но главной целью развертывания будет немедленное начало помощи в обучении и восстановлении ВСУ для сдерживания еще одного возможного российского нападения. Позже они будут выведены поэтапно, а последние войска покинут Украину примерно через пять лет, отметило издание.

Журналисты подчеркнули, что Великобритания, Франция и их союзники будут стараться сработать на опережение и быстро восстановить и укрепить украинскую армию до того, как Кремль будет готов к новому нападению.

Руководители британской, датской и немецкой разведок считают, что Путин может быть готов к этому всего через пять лет.

Миротворческие силы в Украине

В марте представитель премьер-министра Великобритании Кейра Стармера заявлял, что "значительное число" стран готовы отправить миротворческие войска в Украину в случае мирного соглашения с РФ.

7 апреля обозреватель Bloomberg Марк Чемпион допустил, что Европа не сможет отправить миротворцев в Украину без помощи США.

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