По словам эксперта, в этом вопросе не стоит рассчитывать на США.

Единственный формат миротворцев в Украине - это появление отдельных войск из разных государств Европы. Такое мнение высказал политолог-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли в эфире "Киев24".

"Прежде всего, это должны быть войска наиболее мощных стран, а именно Германии, Франции, Великобритании, и, конечно, Польши, стран Балтии, которые так же нас существенно поддерживают и видят реальные риски для собственного государства, если война не остановится на Украине и если Украина проиграет", - отметил эксперт.

По его словам, не стоит рассчитывать на США, ведь президент Дональд Трамп, скорее всего, не поддержит это решение.

Размещение миротворцев в Украине - что известно

Ранее издание Financial Times писало, что Украина рассчитывает на 50 тысяч миротворцев НАТО. Такая миссия будет иметь три цели: заверить Украину в поддержке Запада, удержать РФ от нового нападения и показать США, что Европа привержена обеспечению безопасности Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский ответил, сколько миротворцев нужно Украине и от чего это зависит. Он подчеркнул, что не говорил, что нам нужно 200 тысяч, о чем писали различные СМИ. По его словам, Украина готова к присутствию миротворческого контингента, ведь он точно может помочь, "если будет добрая воля других стран".

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