Россияне направляли Ка-52 на поражение широкого спектра целей, отметили журналисты.

Потери России в Украине среди техники серьезные - к середине 2023 года страна-агрессор лишилась около 40 вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

По некоторым данным, к середине текущего года число ликвидированных "Аллигаторов" может превысить 60 единиц, пишет bulgarianmilitary.com. В материале отмечается, что "эти потери составляют примерно 30-35% от оперативного парка вертолетов Ка-52".

"…Будучи самым современным вертолетом в своем арсенале, Ка-52 был направлен на поражение широкого спектра целей, включая бронетехнику и укрепленные позиции", - говорится в статье.

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Журналисты добавили, что такой повышенный уровень развертывания "Аллигаторов" увеличивает их подверженность воздействию украинских средств противовоздушной обороны, особенно переносных зенитно-ракетных комплексов типа "Стингер" и "Игла", которые активно используют украинские войска.

В центре внимания потери РФ в Украине - что сообщалось

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что по состоянию на 11 сентября в ходе полномасштабной войны РФ потеряла 328 вертолетов. Кроме того, ликвидировано 368 вражеских самолетов.

Еще летом прошлого года СМИ писали, что в России на фоне войны против украинцев начался дефицит профессиональных пилотов. Появилась информация, что за штурвал пускали всех подряд.

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