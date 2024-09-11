Среди потерь в технике, в частности 56 артсистем.

Война в Украине продолжается, и очередная тысяча российских оккупантов пополнила списки потерь вражеского захватнического войска. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 628 тыс. 930 (+1140 за сутки) человек.

В перечне потерь оккупантов - 8 тыс. 642 (+2) единицы танков, 16 тыс. 938 (+13) боевых бронированных машин, 17 тыс. 936 (+56) артиллерийских систем и 1 тыс. 182 (+2) реактивные системы залпового огня.

Также речь идет о 943 (+1) средствах противовоздушной обороны, 368 самолетах, 328 вертолетах, 14 тыс. 990 (+57) беспилотниках оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 591 крылатой ракете.

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Кроме того, в этом перечне 28 кораблей/катеров, подводная лодка, 24 тыс. 388 (+58) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 тыс. 59 (+6) единиц спецтехники. В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики в Германии отметил, что Россия значительно увеличила возможности своей оборонно-промышленной базы с 2022 года.

Аналитики прогнозируют, что истощение запасов оружия и оборудования может не оказать существенного влияния на будущее российское военное производство.

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