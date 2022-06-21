Уничтожение судна демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия у Змеиного.

В британской разведке подтвердили уничтожение Украиной российского буксира "Василий Бех" у острова Змеиный с помощью противокорабельных ракет Harpoon.

Об этом говорится в ежедневном отчете разведчиков в Twitter.

Целью атаки почти наверняка был российский военно-морской буксир "Василий Бех", сообщают разведчики. Судно доставляло вооружение и личный состав на Змеиный.

Уничтожение российского судна во время операции по пополнению запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия, пытаясь поддержать свои силы, оккупирующие Змеиный, указывают в разведке.

"Усилия украинской береговой обороны в значительной степени нейтрализовали способность России установить контроль над морем и разместить морские силы в северо-западной части Черного моря. Это подорвало жизнеспособность первоначального плана действий России по вторжению, который предусматривал создание риска для Одесской области с моря", - объясняют военные.

Как писал УНИАН, информация о подбитом буксире появилась утром, 17 июня.

По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, судно перевозило на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав зенитно-ракетного комплекса "Тор".

Вечером Марченко подтвердил потопление буксира.

Справка УНИАН. Построенный на судоремонтном заводе в Астрахани буксир "Василий Бех" водоизмещением 1 605 тонн вошел в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.

Его экипаж составляет 26 человек, также на борту судна есть 36 мест для дополнительного персонала или тех, кого спасают.

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