По его словам, подрывные механизмы обслуживали саперы. Эти проверки происходили регулярно.

В начале полномасштабного вторжения РФ мосты, соединяющие временно оккупированный Крым с материковой Украиной так и не были взорваны. Среди них и Чонгарский мост, хоть он и был заминированным. Свидетелей по этому делу еще не допросили.

Как сообщает УП, главным свидетелем является 48-летний старший сержант Иван Сестриватовский. Он нес службу на границе с Крымом и в роковую ночь на 24 февраля должен был взорвать мосты.

В интервью журналистам издания военный, в апреле вернувшийся из российского плена, вспоминает, что Чонгар был заминирован еще с 2014 года. Особенно админграницу с Крымом к полномасштабному вторжению не готовили. Саперы обслуживали заминированные мосты и проверяли взрывчатку.

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Воин вспоминает, что полномасштабное вторжение из Крыма началось минометным обстрелом. Тогда он с побратимами уже подготовил все для подрыва мостов. Приказ о подрыве мостов должен был отдать командир позиции, а ему должно было приказать высшее руководство.

К подрыву мостов на Чонгар было все подготовлено. Иван ждал команду, но связи уже не было. На позициях рвались мины, звук по рации распознать было нереально. Решение о подрыве моста старший сержант принимал самостоятельно. При этом он не знал, получил ли командир команду сверху взрывать мосты на Чонгар.

"Я пытался осуществить подрыв, но взрыва не произошло. Я не сапер, но варианта два: либо была высажена какая-то диверсионная группа, либо провода были повреждены минометами. У меня два таких варианта. Других нет", - сказал воин.

Иван вспомнил, что совершил по меньшей мере три попытки подрыва, проверил дротин и наличие очевидных ошибок, но взрыва все равно не произошло. После этого военнослужащий отошел с подрывной позиции на гражданском автомобиле с двумя срочниками.

Во время ухода Иван получил ранения, под минометным обстрелом машину снесло с дороги. Он пытался самостоятельно построить маршрут для отхода к позициям своего подразделения. К ним присоединились еще трое пограничников, которые не успели отойти. В 16 часов 24 февраля россияне окружили военнослужащих и взяли их в плен.

Воин заметил, что до попадания в плен звонил командиру, докладывал о расположении и численности колонн русских.

"Со своей стороны, я сделал все, что возможно", - добавил военный.

Пленных доставили в Крым. При этом россияне не знали, что Иван был именно тем человеком, который должен был взорвать мосты на Чонгар, хотя его и допрашивали.

"Меня допрашивали, но если бы я сказал (что пытался взорвать мосты - УНИАН), меня допрашивали бы еще хуже. Я решил молчать. Были вопросы по мостам, но я отвечал, что я не сапер, и я не в курсе", - признался военный.

В Крыму условия содержания были нормальными, но после транспортировки в Россию начался настоящий ад. Военный вспоминает, что были регулярные "допросы с пристрастиями", а также пытки.

В плену россияне постоянно обещали украинским воинам обеспечить связь с родными, но постоянно оттягивали это. Как вспомнил Иван, в один из дней им дали ручки и листки бумаги и сказали, что они могут написать письмо родным. Мужчина подумал, что это какой-то эксперимент, или письма отдадут в ФСБ. Впрочем, по возвращении домой мужчина с удивлением узнал, что жена получила то письмо.

Относительно событий на Чонгаре следствие с Иваном на связь не выходило. Иван считает, что подрыв мостов остановил бы не на долго движение вражеских колонн, но они готовились к этой войне, поэтому обустройство понтонных переправ заняло бы считанные часы.

Иван добавил, что люди должны знать о событиях на Чонгаре, поэтому он решил рассказать об этом публично.

Кто разминировал "Чонгар" - детали скандала

Российские оккупанты стремительно захватили Херсон и большую часть области, беспрепятственно пройдя мостами на админгранице с Крымом. Ранее городской голова Херсона Игорь Колыхаев, комментируя быструю оккупацию города, заявил, что по непонятным причинам заранее был разминирован не только Крымский перешеек, но и ряд мостов и Северо-Крымский канал. Отдельно он упомянул об Антоновском мосте, который, по его мнению, должен был быть взорван. Из-за него, заявлял Колыхаев, враг перебрасывал военную технику РФ из оккупированного Крыма вглубь Херсонской области.

После этого в Генштабе ВСУ отреагировали на эту информацию, заверив, что мост через Чонгар был заминирован. Тогдашний советник ОП Алексей Арестович, комментируя скорую оккупацию Херсона, объяснил это вкратце: "Про*бали".

Министр обороны Резников заявил, что Украина после победы в войне с РФ проведет расследование относительно того, кто разминировал "Чонгар" и мосты на всех крымских перешейках, что дало возможность оккупационным войскам быстро продвинуться по территории Херсонской области.

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