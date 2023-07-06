Отремонтированный мост уже не так хорош, как раньше, говорят военные.

Российские оккупанты отчитались о завершении ремонта на Чонгарском мосту. Однако прежнюю пропускную способность мост уже не имеет, заявила в эфире телемарафона спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

Она отметила, что мост после ремонта, вероятнее всего, не сможет выдерживать ту нагрузку, что раньше. В частности, по нему уже невозможно перевозить боеприпасы и военную технику, поэтому мост, вероятно, будет использоваться только для переброски живой силы и для движения гражданского транспорта.

"Все равно рядом обустраивают понтонную переправу, чтобы использовать для движения техники. И, действительно, нагрузка на Крымский мост [тоже] их очень тревожит, потому что они понимают, что объект не является абсолютно безопасным. Напомню, Крымский мост боится шторма", – заявила Гуменюк, очевидно, намекая на ракеты Storm Shadow.

Видео дня

Удар по Чонгарскому мосту – что известно

В ночь на 22 июня на Чонгарском мосту, который связывает оккупированный Крым с оккупированной частью Херсонской области, прозвучали взрывы. Оккупанты заявили, что ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow.

Опубликованные с места события фото и видео показали, что мост получил достаточно серьезные, хотя и не критические повреждения.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отмечал, что именно по этому мосту шел основной поток снабжения для российской группировки на юге Украины. За сутки россияне оперативно построили рядом понтонную переправу, что косвенно подтверждает чрезвычайную важность этого моста.

Вас также могут заинтересовать новости: