Нужно идентифицировать лиц, признавшихся в преступлениях, отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Заключенные из ЧВК "Вагнер", которые признались в убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре, должны быть идентифицированы, и виновные за эти военные преступления должны быть наказаны.

Об этом написал в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. "Один из них рассказывает, что выстрелил девочке пяти-шести лет в голову. По его словам, "вагнеровцам" отдали приказ уничтожить всех - мужчин, женщин, пенсионеров и даже детей. Эти слова должны быть зафиксированы и проверены, а лица, которые рассказывают это, идентифицированы", - отмечает Лубинец.

Он подчеркнул, что в случае подтверждения умышленного убийства российскими военными украинских детей нужно принять все необходимые меры реагирования, и за военные преступления на территории Украины виновные должны быть справедливо наказаны.

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"Только по официальным данным, из-за войны в Украине погибли 470 детей, 407 - пропали без вести, 19 384 ребенка депортированы страной-агрессором. Однако мы понимаем, что эти цифры могут быть намного больше", - подытожил Лубинец.

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Как сообщалось, один из командиров "вагнеровского" подразделения Азамат Улдаров в интервью признался в убийстве детей, гражданских людей, отметив, что это делал по приказу руководства, в частности, и владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Он рассказал, что в одном из подвалов Бахмута было где-то 300-400 человек, в частности, где-то 40 детей. Наемник отметил, что они зашли группой, и ни одного человека не выпустили, потому что была команда на уничтожение всех. Он рассказывает, что это был подвал большого дома, девятиэтажки. Улдаров утверждает, что именно Пригожина приказал убивать всех, никого в плен не брать. При этом отмечает, что это произошло 18 марта.

Кроме того, один из заключенных из ЧВК - Алексей Савичев - заявил, что в этом же городе зверски казнил 10 несовершеннолетних.

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