Речь идет о пансионатах, кафе, ресторанах на территории Херсонской области.

В Железном Порту Херсонской области оккупанты осуществляют перепись и конфискацию у украинских граждан и бизнеса.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, опубликованной в социальной сети Facebook. Речь идет о пансионатах, кафе и ресторанах.

"Во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области российская так называемая "администрация" осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса", - говорится в сообщении.

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Российская оккупация

Как известно, российские захватчики во время побега из Херсонщины вывозили все ценное имущество из больниц, государственных учреждений и музеев.

По данным The New York Times, разграбление украинских музеев стало крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Напомним, что российские власти хотят создать на временно оккупированных территориях Украины 24 исправительные колонии.

Кроме того, Россия похищает украинское зерно. В начале декабря Bloomberg сообщал, что оккупанты собрали на оккупированных территориях пшеницы минимум на 1 миллиард долларов.

По данным Центра национального сопротивления, захватчики вывозят из Украины зерно через Мариуполь.

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