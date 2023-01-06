Захватчики вывозят украинское зерно с оккупированных территорий через Мариуполь в Таганрог.

Российские захватчики вывозят украинское зерно с оккупированных территорий через Мариуполь в Таганрог.

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), ранее оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о реализации 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур в 2022 году. Гауляйтеры заявили, что для приема сельскохозяйственной продукции в регионе создано 10 филиалов ГП "Государственный зерновой оператор", которое и затем перепродало зерно.

"Оккупанты продолжают грабить временно захваченные территории. Одним из "любимых" маршрутов является Мариуполь – Таганрог. По этому маршруту враг вывозит награбленное зерно, а также лом металлов из уничтоженных городов, в частности из того же Мариуполя. Также зафиксировано вывоз стройматериалов, а именно тех, которые враг получает в процессе разборки уничтоженных им домов в Мариуполе", – говорится в сообщении.

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Как подчеркнули в ЦНС, на самом же деле "государственное зерновое предприятие" - это "обычная прокладка". Именно ей за бесценок должны были отдавать зерно фермеры на оккупированных территориях, в противном случае зерно "национализировали". Далее это "предприятие" уже передавало зерно касательным к оккупантам структурам, которые перепродавали его по рыночным ценам. То есть, по факту россияне украли украинское зерно, а всю прибыль забрали себе гауляйтеры и ставленники Кремля в регионе, подчеркнули в ЦНС.

Кража Россией украинского зерна:

По состоянию на первую неделю июня 2022 года было известно, что Россия украла до 500 тысяч тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов. Большая часть этого груза была доставлена в порты оккупированного Крыма, а затем вывезена судами, в том числе теми, которые находятся под западными санкциями.

РФ скрывает информацию о привлеченных судах. Они часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявлял, что краденое украинское зерно за границу перевозят 87 судов.

В конце октября 2022 года издание Financial Times провело расследование и разоблачило одну из теневых схем торгвли украинским зерном.

По оценкам экспертов, до конца 2022 года Россия планировала вывезти всего 1,8 миллиона тонн зерна с оккупированных территорий Украины заработать на нелегальном экспорте зерна около $600 миллионов.

По состоянию на 3 декабря 2022 года было известно о том, что Россия украла у Украины пшеницы минимум на $1 миллиард.

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