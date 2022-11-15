Раньше они находились в пансионатах Железного Порта.

Российские оккупанты вывезли в Скадовск семьи российских работников, которых завозили в регион из-за отказа местных жителей сотрудничать.

Их эвакуировали из Железного Порта, сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

В начале оккупации захватчики разместили в захваченных пансионатах около 50 граждан Российской Федерации.

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"Однако, по данным местного подполья, накануне гастролеры были вывезены в Скадовск", - говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас оккупанты пытаются наладить работу своей администрации во временно оккупированном Геническе.

Освобождение Херсонской области

Как известно, 9 ноября российское командование объявило об отводе войск с правого берега Днепра в Херсонской области.

Сообщалось, что во время отступления российские захватчики оставляли свою технику.

Уже 11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Их встречали местные жители, в городе начались празднование.

В ОК "Юг" сообщили, что с начала прошлой недели Вооруженные силы Украины освободили 179 населенных пунктов на правом берегу Днепра.

14 ноября освобожденный Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский.

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