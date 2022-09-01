Оккупанты лупят из всего, из чего только можно.

Воин "Легиона Свободы" Константин Денисов прокомментировал ситуацию в Запорожской области.

Его цитирует Эспрессо.

По его словам, оккупанты лупят из всего, из чего только можно.

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"Ситуация сложная и напряженная, враг постоянно обстреливает Запорожскую область. Украинские силы также ведут огонь по складам боеприпасов и скоплению техники противника. Около 10 общин области страдают под постоянным огнем вражеской артиллерии, авиации, минометов, то есть россияне лупят из всего, из чего только можно. На сегодня из 67 общин Запорожья 60 находятся в зоне боевых действий, окружения или оккупированы, такого еще никогда не было за все месяцы горячей фазы войны", - отметил защитник Украины.

Боец также рассказал, что враг укрепляет свои позиции.

"Враг очень сильно окопался, от некоторых общин имеем информацию, что оккупанты создали двойное кольцо обороны, а также фортификационные и инженерные сооружения. Противник копирует опыт 2014 года и размещает свои реактивные установки, склады боеприпасов на территории школ и гражданских микрорайонов, имеем об этом сообщение от нескольких общин", - добавил Денисов.

Как писал УНИАН, в Мелитопольском районе Запорожской области украинские партизаны взорвали штаб российских оккупантов, где они занимались подготовкой к псевдореферендуму.

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