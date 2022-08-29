По предварительной информации, враг в течение 30 минут безуспешно пытался сбить беспилотник.

Российские захватчики открыли огонь из огнестрельного оружия во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область).

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Вражеские автоматные очереди и взрывы в северной части Мелитополя, в районе 24-го училища. Так громко, что слышно даже в соседних поселках – Тамбовке и Мирном", - сообщил мэр.

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Как отметил Федоров, по предварительной информации, враг в течение 30 минут безуспешно пытался сбить беспилотник.

Как писал УНИАН, в Мелитопольском районе Запорожской области ночью украинские партизаны взорвали штаб российских оккупантов, где они занимались подготовкой к псевдореферендуму.

А в селе Михайловка Мелитопольского района нашли повешенным "начальника полиции" Андрея Рыжко, который сотрудничал с российскими оккупантами.

Также в оккупированном Мелитополе местные жители расклеили листовки, высмеивающие букву Z - символ российской агрессии против Украины.

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