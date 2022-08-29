Российские захватчики открыли огонь из огнестрельного оружия во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область).
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Вражеские автоматные очереди и взрывы в северной части Мелитополя, в районе 24-го училища. Так громко, что слышно даже в соседних поселках – Тамбовке и Мирном", - сообщил мэр.
Как отметил Федоров, по предварительной информации, враг в течение 30 минут безуспешно пытался сбить беспилотник.
Как писал УНИАН, в Мелитопольском районе Запорожской области ночью украинские партизаны взорвали штаб российских оккупантов, где они занимались подготовкой к псевдореферендуму.
А в селе Михайловка Мелитопольского района нашли повешенным "начальника полиции" Андрея Рыжко, который сотрудничал с российскими оккупантами.
Также в оккупированном Мелитополе местные жители расклеили листовки, высмеивающие букву Z - символ российской агрессии против Украины.