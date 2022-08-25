Это произошло в поселке Приазовское.

В Мелитопольском районе Запорожской области ночью украинские партизаны взорвали штаб российских оккупантов, в котором они занимались подготовкой к псевдореферендуму.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Силы сопротивления продолжают не просто намекать, а громко заявлять оккупантам, что им здесь не рады. Все, что хоть как-то связано с подготовкой к псевдореферендуму, будет уничтожаться на месте", - отметил он.

Штаб находился в поселке Приазовское. По словам Федорова, именно в этом помещении российские захватчики готовились к так называемому "референдуму" и выдавали людям российские паспорта.

"Как следствие, минус один район, где и жители, и коллаборанты будут держаться от псевдореферендума как можно дальше", - подчеркнул мэр города.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские партизаны взорвали штаб пропутинской партии "Единая Россия" в оккупированном Мелитополе.

Также ранее движение сопротивления взорвало железнодорожный мост вблизи города. После этого российские захватчики бросились проводить в Мелитополе и ближайших населенных пунктах массовые фильтрационные мероприятия для поиска виновных в подрыве.

Как известно, Мелитополь находится под временной оккупацией со стороны Российской Федерации с 26 февраля.

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