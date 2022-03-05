Оккупанты взяли Херсон под временный контроль 2 марта после боев с Вооруженными силами Украины.

Жители Херсона вышли на акцию протеста в поддержку целостности Украины в захваченный россиянами центр города.

Предварительно акция началась в 10:00 утра. Десятки граждан держат сине-желтые флаги и выкрикивают лозунги "Слава Украине".

Перед мероприятием активисты призвали участников иметь "горячие сердца" и "холодные головы", чтобы "не провоцировать орков".

4 марта российские оккупанты отказали в "зеленом коридоре", чтобы Украина не смогла передать населению гуманитарную помощь. Зато россияне привезли несколько грузовиков продуктов с собой и демонстративно остановились в центре Херсона.

Жители Херсона не захотела брать гумпомощь.

Благодаря усилиям херсонцев также провалилась пропагандистская операция россиян по провозглашению "Херсонской народной республики".

В пятницу захватчики отключили мобильную связь интернет работает с перебоями.

Оккупанты взяли Херсон под временный контроль 2 марта после тяжелых боев с Вооруженными силами Украины.

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