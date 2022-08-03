Украинские войска ударили по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке, а также опорным пунктам, скоплению вооружения и техники оккупантов на Николаевщине и Херсонщине.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров в сводке за сутки 2 августа.
"Нашей авиацией нанесено три удара по опорным пунктам и один – по скоплению вооружений и техники в Бериславском и Баштанском районах. Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен огневой удар по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск", - рассказал он.
По словам Назарова, сейчас подтвержденные потери врага составляют 20 оккупантов, 2 танка Т-72, гаубица "Мста-Б", 4 единицы автомобильной и бронированной техники.
"Окончательные потери врага - доразведываются", - уточнил спикер командования.
Как сообщал УНИАН, ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович сообщил, что ВСУ постоянно "накрывают" тыловые объекты оккупантов. Ежедневно наносятся несколько новых успешных ударов.