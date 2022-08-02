По словам советника председателя Херсонской ОВА, идет усиление оккупационных сил, чтобы увеличить оборонительные возможности врага.

На Херсонщине происходит скопление российских войск и это прежде всего десантные подразделения.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что точный масштаб этого скопления вражеских войск ему пока неизвестен, все будет указано в сообщении официальных источников ВСУ.

"В разрезе того, что украинские силы имеют уже определенное преимущество на линии соприкосновения и уничтожения тыловых запасов врага, оккупант все же перебрасывает свои десантные подразделения. То что происходит - это идет усиление оккупантов, чтобы увеличить свои оборонительные возможности. Идет усиление, несмотря на разрушенные логистические и транспортные артерии поставки оружия и боекомлектов", - подчеркнул Хлань.

Советник председателя Херсонской ОВА заметил, что каждый херсонец слышит и видит Вооруженные силы Украины, благодаря их точным попаданиям по скоплению вражеских войск и техники.

"Сейчас, кстати, передают, что снова слышны взрывы по железнодорожной станции, где недавно было уничтожено более 40 вагонов врага... Это и горюче-смазочные материалы и оружие, и боекомплекты к системам залпового огня. Слышны взрывы в районе Чернобаевки. Наши Вооруженные силы последовательно истребляют абсолютно все тыловые запасы врага и боекомплектов, это все происходит вместе с результативными уничтожениями полевых складов и тыловых запасов врага", - акцентировал Хлань.

Советник председателя Херсонской ОВА рассказал и о понтонных переправах и паромах, которые пытаются запустить россияне после точных точечных ударов ВСУ по Антоновском мосту.

"Они запустили действительно несколько понтонных платформ возле Антоновского моста, которые исключительно таскаются катерами с левого-правого берега, такое передвижение занимает по срокам где-то два часа. Оккупанты миксуют это передвижение своей военной техники с гражданским транспортом и, как всегда, прикрываются гражданским населением. Но этого (понтонных переправ - УНИАН) оккупантам не хватает и это очень большая логистическая проблема для оккупантов", - сказал Хлань.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 июля Вооруженные Силы Украины нанесли точечные удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, разрушив логистические и транспортные пути российских захватчиков.

Сегодня, 2 августа, в ГУР Минобороны сообщили, что в Херсонской области на железнодорожной станции "Каланчак" российские оккупанты устроили дымовую завесу и взорвали собственный поезд.

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