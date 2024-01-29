Батальоны или бригады нужно комплектовать постоянно, подчеркнул Гетьман.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины служат 880 тысяч человек. При этом подразделения постоянно нуждаются в пехоте.

Как объяснил в комментарии "Фокусу" ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, прежде всего, воюет пехота. Украинская армия тоже несет потери.

"Должности в тыловом секторе и обеспечении не требуют участия в боях, поэтому такие военные и на пенсию выходят. Значительный уровень потерь в пехоте – давно не секрет. Но есть и другие подразделения. Возьмем войска ПВО: там потери небольшие, люди дополнительные им нужны меньше", – отметил он.

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Дефицита специалистов нет и в интендантских подразделениях, которые заниманются управлением работой служб продовольственного, вещевого и хозяйственного снабжения. Ветеран отметил, что там люди тоже нужны , однако эти подразделения обходятся почти без потерь. Меньше людей, по сравнению с пехотой, теряют и взводы или отделения аэроразведки.

"Батальоны или бригады нужно комплектовать постоянно. Воюющим в Авдеевке и Марьинке нужен отдых, вот их и меняют. Пополнять состав важно обязательно, враг не дремлет. Подразделения вышли из зоны боевых действий с потерями, их направляют на доукомплектование", – констатировал Алексей Гетьман.

Потери Украины в войне с Россией

Официальные потери Украины в войне, развязанной Российской Федерацией, засекречены. Однако украинские власти не один раз подчеркивали, что они в несколько раз меньше, чем у противника.

Ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий недавно рассказал, что в боях под Авдеевкой россияне несут рекордные потери. По его словам, они составляют 1:12 – на одного погибшего защитника Украины приходится 12 ликвидированных оккупантов.

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