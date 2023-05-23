На фоне ожидаемого контрнаступления неизвестно, будут ли тратить на эту операцию ресурсы.

Бахмут имеет для оккупантов сакральное значение, поэтому для них крайне важно продемонстрировать хоть какую-то "победу". Впрочем, украинские силы удерживают очень важную позицию на окраинах Бахмута.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, ситуацию в Бахмуте необходимо комментировать, раздав военно-политическую и морально-психологическую оценку ситуации.

Военная ситуация заключается в том, что "вагнеровцы" имеют значительные потери в Бахмуте. Их сил не хватало для того, чтобы и воевать в середине города, и удерживать позиции на флангах. Генерал замечает, что именно поэтому наемники оставили лавры "победителей" себе, а фланги Бахмута отдали регулярным частям Вооруженных сил РФ.

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"Наши Силы обороны учли изменения этих обстоятельств и, продолжая вести тяжелые бои внутри города, проводят контратаки и наступательные действия на флангах. Этим они создают определенную угрозу для всего того, что расположено внутри города. Это признает и противник. Важно то, что украинская армия продвинулась вперед и заняла определенные высоты на флангах и получила возможность огневого действия. Это означает, что с военной точки зрения, несмотря на то, что противник занял большую часть города, он не имеет перспектив продвижения вперед на Константиновку, времен овраг, Краматорск и Славянск. Это очень важно. Эта позиция остается за нами", - отметил генерал.

По мнению Романенко, для окружения Бахмута украинской группировке нужны дополнительные силы и боеприпасы. Идти в лоб - не вариант для ВСУ. Необходимо рассматривать и реализовывать асимметричные действия. Генерал просчитал, что нужно еще около пяти бригад.

На вопрос, может ли враг стереть Бахмут с лица земли массированными бомбардировками, генерал заметил, что города почти не существует уже.

"Фактически там мало что осталось с точки зрения города. В свое время они так же поступали в Попасной, Рубежном и тому подобное. Не знаю, есть ли смысл им взрывать Бахмут. У них уже силы не те. Они это понимают и пытаются создавать резервы живой силы. Есть данные, что противник накануне нашего наступления сформировал корпус, три дивизии и полк морской пехоты. Они выводят в резерв высокоточные ракеты, выпуск которых увеличили на треть с начала вторжения. Но имеют очень большие затраты этих ракет. Поэтому так или иначе они будут экономить, чтобы было чем влиять на проведение нами операции. Итак, сейчас нецелесообразно с военной точки зрения расходовать ресурсы, но у противника могут быть свои взгляды", - отметил генерал.

Битва за Бахмут - последние новости

20 мая Евгений Пригожин заявил, что его наемники "захватили" Бахмут. В ВСУ убеждают, что в городе продолжаются бои.

Впоследствии главарь "Вагнера" Пригожин заявил, что" вагнеровцы " будут в городе до 25 мая, после чего выйдут. Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, группировка ЧВК "Вагнер" по сути было разбито на Бахмутском направлении.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что несмотря на заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе из Бахмута 25 мая, "вагнеровцы" уйти не смогут. Им не дадут выйти из города из-за конфликта Пригожина с российским военным руководством.

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