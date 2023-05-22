Андре Юсов отметил, что резервы российской армии не имеют должной подготовки.

Армия Российской Федерации может перебросить на Бахмутское направление оставшиеся резерв. У возможной подмоги оккупантов нет необходимой подготовки.

"Если говорить о резервах, то увидим, чем закончатся заявления Пригожина о "выведении" своих подразделений ЧВК. Но, учитывая их большие потери, то подобные заявления выглядят логично. Насколько будут выполнены - это уже не первые заявления Пригожина", - заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, подготовка резервных войск не отвечает стандартам армии РФ, но они могут давить количеством. При этом разведчик отметил, что если резервы перекинут на Бахмут, то они не появятся в другой части линии фронта.

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"Это также достижение украинских Сил обороны, защитников крепости Бахмут, которые в тяжелых условиях и огромной ценой, но уже более девяти месяцев сдерживают врага и наносят ему потери в живой силе и технике", - подытожил Юсов.

Бои за Бахмут - последние новости

Уже почти 10 месяцев украинские венные уничтожают российских оккупантов в районе города Бахмут в Донецккой области. При этом захватчики несут огромные потери.

Так, президент США Джо Байден 21 мая на саммите "Большой семерки" заявил, что в боях за город-крепость россияне потеряли 100 тысяч человек. Эту информацию подтвердили в ГУР Минобороны Украины.

В то же время главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз отчитался о захвате Бахмута, но эту инфомармацию опровергли как укранские власти, так и бойцы Сил обороны. При этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ контролируют небольшую часть Бахмута - район "Самолета".

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