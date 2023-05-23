Сейчас вражеская авиация не рискует приближаться на определенное расстояние к украинской ПВО, потому что опасается уничтожения.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, какие группировки готовит РФ для противодействие украинским защитникам.

Как передает корреспондент УНИАН, свое мнение он высказал во время брифинга в медиа-центре Украина-Одесса. Романенко напомнил, что сейчас вражеская авиация не рискует приближаться на определенное расстояние к украинской ПВО, потому что опасается уничтожения. Поэтому, как правило, российские самолеты и вертолеты действуют ближе к районам столкновения.

По данным специалиста, для того, чтобы улучшить ситуацию для себя оккупанты формируют авиационную группу, в которую входят, в частности, бомбардировщики Су-24 и истребители-бомбардировщики Су-34. Повышая денежное обеспечение, россияне всячески стараются заинтересовать потенциальные резервы, чтобы преодолеть преграды, которые ставят для них украинские военные, и эффективно применить свои такие самолеты против Украины.

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"Таким образом они готовятся к нанесению удара по нашим наступающим силам. То есть, формируют свои подразделения, в частности, сухопутный корпус – две дивизии и полк морской пехоты для того, чтобы иметь резервы", - сказал Романенко.

Он подчеркнул, что противник ведет соответствующую подготовку, изучаемую украинской разведкой и союзниками, потому что надо снизить эффективность вражеских резервов.

Также, по мнению эксперта, враг будет пытаться добиться паузы в боевых действиях, чтобы лучше подготовить резервы и пытаться легализовать за собой захваченные украинские территории – на Херсонщине, Запорожье и на востоке.

Напомним, сегодня экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, что, по его мнению, недавно на Херсонщине вражеский истребитель украинские военные сбили из определенного зенитно-ракетного комплекса. Он сравнил попадание в российский истребитель Су-35 с потоплением крейсера "Москва", который также до определенного времени чувствовал себя на украинской территории.

Война в Украине: Новости

Сейчас самыми горячими точками на фронте являются Бахмут и его окрестности. Сегодня в Минобороны сообщили, что в пригороде Бахмута россияне безуспешно пытаются занять выгодные позиции, однако несут значительные потери. Украинским военным удалось продвинуться по флангам на севере и юге.

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