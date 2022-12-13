Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что россияне продолжат атаковать объекты критической инфраструктуры Украины.

В случае следующей ракетной атаки россиян целью вновь будут объекты критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

"Зима уже пришла в Украину, наступили морозы. Соответственно, оккупант и в дальнейшем будет атаковать именно объекты энергетики, потому что таким образом хочет сломить украинский народ. Но этого достичь ему не удастся", - рассказал он.

По его словам, российская стратегическая авиация сейчас рассредоточена по разным аэродромам. Тактическая – продолжает наносить удары на линии соприкосновения.

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"Если они запланировали их (ракетные удары – УНИАН), то действительно будут их выполнять. Поэтому надо быть всегда готовыми к любым угрозам", - подытожил Игнат.

Ракетные удары по Украине

Как сообщал УНИАН, с начала октября Россия осуществила восемь волн массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины. По данным "Укрэнего", за два месяца Россия выпустила по объектам энергетики более тысячи ракет и дронов.

9 декабря председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что дефицит мощностей будет оставаться в течение зимнего сезона.

Впоследствии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате ракетных атак россиян повреждены все объекты ТЭС и ГЭС.

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