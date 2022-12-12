Противник не оставил планов атаковать критическую инфраструктуру Украины.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовятся отражать новый ракетный удар со стороны россиян. Оккупанты не оставили планы снова ударить по нашей стране, а также атаковать мирные города и объекты инфраструктуры.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире информационного телемарафона, угроза ракетных ударов остается. Однако защитники Украины будут сбивать вражеские ракеты.

"Противник планов не оставил. Да, мы видим рассредоточение российской авиации – стратегической и дальней – Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. После "хлопка", который состоялся на этих аэродромах ("Энгельс "и" Дягилево " – УНИАН), они несколько рассредоточили его по другим аэродромам. Но угроза остается, ракеты еще есть. Им все равно нужны определенные паузы для того, чтобы накапливать и планировать свои удары. Поэтому будем готовиться встречать и будем сбивать", - сказал он.

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Ракетные атаки РФ

Как сообщал УНИАН, Россия с начала октября осуществила по критической инфраструктуре Украины уже восемь волн массированных ракетных ударов. В "Укрэнерго" заявили, что за два месяца Россия выпустила по объектам энергетики более 1 тысячи тяжелых ракет и дронов. Последняя массированная ракетная атака россиян состоялась 5 декабря. В этот день силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.

5 декабря в России прозвучали взрывы на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и на авиабазе "Дягилево" возле Рязани. Три человека погибли в результате взрыва бензовоза, два бомбардировщика Ту-95 были повреждены.

Сегодня также стало известно, что после паузы оккупанты начали применять "шахеды" с других направлений. Эта пауза длилась три недели.

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