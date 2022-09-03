Техника врага уничтожена зенитными ракетными подразделениями армии Украины сегодня около 10:30.

В субботу, 3 сентября, в Донецкой области Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост".

Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

"Около 10:30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост", – сказано в сообщении.

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Напомним, рано утром 24 февраля российские оккупационные войска без объявления войны совершили полномасштабное вторжение в Украину.

Противники обстреливали и военные, и гражданские объекты. Врагу удалось захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге нашей страны.

ВСУ дают достойный отпор захватчикам. В конце августа на юге нашей страны защитники начали контрнаступление.

По состоянию на 3 сентября на украинской земле ликвидировали примерно 49 050 противников и, в частности, 205 вертолетов и 864 беспилотника.

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