Сообщают о взлете стратегической авиации врага - подняты Ту-95 и Ту-22.

Утром в субботу, 14 января, сначала в Киеве и области была объявлена воздушная тревога после серии мощных взрывов, которые слышали жители столицы и региона. Позже "краснеть" начали и другие области.

Так, по состоянию на 10:21 воздушная тревога звучит в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Киевской областях и, собственно, в самой столице.

По данным мониторинговых сайтов, зафиксирован взлет стратегической авиации врага: подняты Ту-95 и Ту-22 с аэродрома "Оленигорск". Они идут в зоны пусков. Их точное количество уточняется.

Видео дня

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:21 14.01.2023

Обновлено 10:29. Тревога уже объявлена и в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Обновлено 10:32. 17 вражеских Ту в воздухе, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Обновлено 10:42. Глава Черкасской ОВА сообщил о возможном массированном ракетном ударе. Предварительно, масштабная воздушная тревога ожидается с 12:00.

Обновлено 10:45. Как заявил глава Запорожской ОВА Старух со ссылкой на информацию от ВСУ, в море вышли российские носители ракет "Калибр", а в небо поднялись вражеские бомбардировщики.

Обновлено 10:58. Воздушная тревога в Днепропетровской области отменена.

Взрывы в Киеве утром 14 января 2023

Утром в субботу, 14 января, в Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушная тревога прозвучала сразу после громких звуков, испугавших жителей и гостей столицы Украины.

Россия атаковала город ракетами. Вероятно, прилет был в Днепровском районе столицы. Позже в КМВА подтвердили попадание в инфраструктурный объект.

Кроме того, столичный мэр сообщил об обломках ракет, упавших на нежилое здание в Голосеевском районе столицы.

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