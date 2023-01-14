Утром в субботу, 14 января, сначала в Киеве и области была объявлена воздушная тревога после серии мощных взрывов, которые слышали жители столицы и региона. Позже "краснеть" начали и другие области.
Так, по состоянию на 10:21 воздушная тревога звучит в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Киевской областях и, собственно, в самой столице.
По данным мониторинговых сайтов, зафиксирован взлет стратегической авиации врага: подняты Ту-95 и Ту-22 с аэродрома "Оленигорск". Они идут в зоны пусков. Их точное количество уточняется.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:21 14.01.2023
Обновлено 10:29. Тревога уже объявлена и в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Обновлено 10:32. 17 вражеских Ту в воздухе, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Обновлено 10:42. Глава Черкасской ОВА сообщил о возможном массированном ракетном ударе. Предварительно, масштабная воздушная тревога ожидается с 12:00.
Обновлено 10:45. Как заявил глава Запорожской ОВА Старух со ссылкой на информацию от ВСУ, в море вышли российские носители ракет "Калибр", а в небо поднялись вражеские бомбардировщики.
Обновлено 10:58. Воздушная тревога в Днепропетровской области отменена.
Взрывы в Киеве утром 14 января 2023
Утром в субботу, 14 января, в Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушная тревога прозвучала сразу после громких звуков, испугавших жителей и гостей столицы Украины.
Россия атаковала город ракетами. Вероятно, прилет был в Днепровском районе столицы. Позже в КМВА подтвердили попадание в инфраструктурный объект.
Кроме того, столичный мэр сообщил об обломках ракет, упавших на нежилое здание в Голосеевском районе столицы.