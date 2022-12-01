1 декабря в 14:00 часов в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога сегодня, 1 декабря, была объявлена из-за маневров российского носителя крылатых ракет "Кинжал" МиГ-31 в Беларуси.

Как сообщил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, наносить ракетные удары по Украине эти самолеты могут и не с территории Беларуси.

По мнению Игната, МиГ-31 в Беларуси скорее был знаком для Запада.

Видео дня

"То, что они находились в Беларуси, особого стратегического значения не имеют. Возможно, это был какой-то знак для стран Запада. Там Польша же рядом. Нахождение Миг-31 в том регионе, возможно, тоже определенное давление, демонстрация", - сказал Игнат.

В Воздушных силах ВСУ констатировали, что вчера и сегодня россияне нарастили авиационную активность.

"На выходные было небольшое сосредоточение (российской авиации – ред.), несколько самолетов осуществляли патрулирование в Черном море. Так же вокруг украинских границ. А вот уже вчера и сегодня активность увеличилась. Сегодня наблюдалось до 30 самолетов в воздушном пространстве на оккупированной территории (так же в Черном море). Это тактическая авиация, которая была отправлена на поддержку действий сухопутных войск", - ответил Игнат.

Масштабная воздушная тревога 1 декабря

1 декабря в 14:00 часов в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Связана она с вылетом носителей "Кинжалов" МиГ-31К с аэродрома Беларуси в Россию.

Угроза нового массированного ракетного удара по Украине

В течение последней недели военные, политики и западные эксперты обращают внимание на подозрительную воздушную активность боевых самолетов россиян на территории аэродромов "Энгельс" и "Энгельс-2".

По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о подготовке врага к новому массированному удару по украинским городам уже в ближайшее время. Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги.

С 10 октября Россия прицельно бьет по украинской энергетике. Последняя атака РФ спровоцировала в энергетике блэкаут: миллионы украинцев остались без света, воды, тепла и связи.

Вас также могут заинтересовать новости: