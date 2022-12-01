Россияне перемещали войска и технику на аэродромы "Миллерово", "Ростов-на-Дону – Центральный" и "Таганрог".

В течение недели российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполняли полеты в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях, а также на востоке России и акватории Беренцевого моря.

Для отработки вопросов по дозаправке горючим в воздухе привлекались экипажи двух самолетов-заправщиков Ил-78 дальней авиации, отметил заместитель начальника Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга 1 декабря.

"Военно-транспортная авиация страны-агрессора выполняла задачи по перемещению личного состава, вооружения и военной техники, запасов материально-технических средств на аэродромы "Миллерово", "Ростов-на-Дону - Центральный" и "Таганрог", - отметил Громов.

Отдельно Громов сообщил, что РФ держит в Джанкойском районе 750 единиц вооружения и техники.

Также он рассказал о возможных провокации России на границе с Украиной.

Масштабная воздушная тревога 1 декабря

1 декабря в 14:00 часов в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Связана она с вылетом носителей "Кинжалов" МиГ-31К с аэродрома Беларуси в Россию.

Угроза нового массированного ракетного удара по Украине

В течение последней недели военные, политики и западные эксперты обращают внимание на подозрительную воздушную активность боевых самолетов россиян на территории аэродромов "Энгельс" и "Энгельс-2".

По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о подготовке врага к новому массированному удару по украинским городам уже в ближайшее время. Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги.

С 10 октября Россия прицельно бьет по украинской энергетике. Последняя атака РФ спровоцировала в энергетике блэкаут: миллионы украинцев остались без света, воды, тепла и связи.

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