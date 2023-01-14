По словам спикера, враг и дальше нацелен на уничтожение критической инфраструктуры Украины.

Назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в Украине не изменило планы оккупантов.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона пояснил, что решение принимает не один человек. Это значит, что несмотря на изменения командиров стратегические замыслы остаются теми же.

"Не от одного человека, кто бы там ни был - Суровикин, Герасимов или кто угодно зависит выполнение их стратегического замысла, плана уничтожения нашей инфраструктуры и тому подобное. Там же не один человек принимает эти решения, просто речь идет о том, кто кого и где "переиграл", - сказал Игнат.

Видео дня

По его словам, намерения путинского режима вполне понятны - это полный захват Украины, а общий план врага на сейчас отражает то, что происходит на востоке.

"Ну а дальше критическая инфраструктура. О том, что они не оставили планов это очевидно. Этому доказательство заявления их политиков и СМИ. Их замысел "отключить Украину от света" дальше и остается. Поэтому не важно, кто у них и что будет возглавлять", - подытожил спикер.

Ракетные обстрелы Украины

11 января Сергея Суровикина в должности командующего объединенной группировкой войск в Украине заменили на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предположил, что РФ может сократить количество ракетных обстрелов, а вместо этого попытаться пойти в наступление.

Недавно Игнат заявил, что Россия начала все чаще запускать ракеты по Украине из акватории Азовского и Каспийского морей, поскольку их ракеты не долетают до целей, а падают на головы самих же россиян. Таким образом РФ пытается избежать репутационных потерь.

Вас также могут заинтересовать новости: