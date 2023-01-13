Валерий Герасимов со своими генералами смогут предложить Путину мобилизовать 500 тысяч и попытаться еще раз пойти в наступление, считает Михаил Самусь.

Эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что Герасимов и его генералы могут сейчас предложить Путину опять традиционную крупную операцию вроде "Прыжка мангуста".

"Сейчас очень интересно посмотреть, прекратятся ли массированные ракетные обстрелы, потому что это будет означать, что действительно Суровикину сказали: "Все! Достаточно твоих армагеддонов, потому что отсутствие света у украинцев не влияет на поле боя". А с другой стороны, Герасимов и его генералы традиционные, готовились на опыте Холодной войны и могут сейчас предложить Путину традиционную крупную операцию снова типа "Прыжка мангуста", - сказал Самусь для Эспрессо.

Специалист добавил, если оккупанты снова начнут, например, наращивать силы в Беларуси, то сразу будет понятно, что они пошли по концепции повторения "Прыжка мангуста", возможно, с большими силами.

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"Герасимов со своими генералами смогут предложить Путину мобилизовать 500 тысяч и попытаться еще раз пойти в наступление. Конечно, это уже будет операция не на три дня, но в любом случае могут попытаться отрезать украинские войска от поставок или как-нибудь провести операцию на Западную Украину или прорвать фронт на Донбассе. То есть будут признаки: если ракетные обстрелы прекратятся, которые были через каждые несколько дней по 100 ракет разного типа, то это будет означать, что Герасимов действительно предложил новый план, но в любом случае для подготовки ему нужно как минимум 2 месяца, хотя мобилизация идет, однако она должна быть намного интенсивнее. Сегодня стала известна информация, что в РФ отменили бронь для мужчин, имеющих троих детей, соответственно, Путин будет пытаться забирать всех, кого можно", - отметил Самусь.

Назначение Герасимова - что известно

11 января Сергея Суровикина на должности командующего объединенной группировкой войск в Украине заменили на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, смена командира российских оккупантов в Украине свидетельствует о том, что в РФ произошел реванш классического генералитета.

Аналитики Института изучения войны предположили, что это может быть политическим решением, чтобы ослабить в России власть силовиков.