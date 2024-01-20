Юрий Игнат указал на прогресс в уничтожении вражеских систем ПВО.

Украинские военные сосредоточились на уничтожении российских ракетных установок. Москва может производить ракеты, поэтому их истощать труднее, в отличии от вооружения.

"Если мы говорим о производстве ракет и крылатых, и баллистических, то четко видно, что не все так быстро, не все так просто, но они их делают. А есть еще производство зенитных ракет, ракеты С-300, "Буки" - все изготавливается. Предприятия работают, к сожалению, поэтому Силы обороны в конце концов сосредотачиваются на уничтожении самих установок", - заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Focus.

При этом он указал на прогресс в уничтожении вражеских систем противовоздушной обороны.

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"ПВО российское прореживается. То, что они им насытили линию боевого соприкосновения - это 100%, то, что Крым насыщен - это тоже 200%, но видите, что российская территория не так уж и насыщена.... Там вообще проходной двор", - объяснил военный.

Также он напомнил, что украинские дроны долетают и до Москвы, и до Санкт-Питера, и до нефтебаз.

"Они почувствовали горький привкус войны, все больше с каждым днем его чувствуют. Россияне, которые думали, что "специальная военная операция идет по плану", что война их не коснется, ну, теперь касается и теперь они получают то, что получали и мы в течение, к сожалению, тех двух лет, - это пожары, это разрушения, и это смерть. Иначе быть не может. Они затеяли против нас эту войну, поэтому получают за это сейчас", - подытожил Игнат.

Дрон атаковал нефтебазу в Клинцах - что известно

Появилась информация, что украинские дроны атаковали нефтебазу в российском городе Клинцы Брянской области. По данным источника, эту операцию организовало ГУР Минобороны.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что во время сбития беспилотника произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцевской нефтебазы. В то же время в Минобороны РФ утверждали, что над Брянской областью сбили украинский БПЛА самолетного типа.

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