Россияне уже начинают понимать разницу между реальностью и пропагандой.

В России и в дальнейшем будут гореть нефтебазы и другие объекты, которые работают на армию агрессора.

Об этом сказал спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Таким образом он прокомментировал пожар на нефтебазе в российском городе Клинцы (Брянская область).

"Хороший грохот сегодня, хороший хлопок. Регулярно такие события случаются на военных объектах государства-агрессора на территории России. Понятно, что когда речь идет о нефтебазе, которая вовлечена в поставку оккупационному корпусу топливо смазочных материалов, в частности, и не только, то это усложняет логистику для оккупантов. Это срывает графики снабжения,графики обеспечения. Соответственно дает дополнительные возможности, запас времени и увеличивает пространство для маневра для наших защитников", - сказал он.

Отвечая на вопрос по поводу того, что россияне говорят о том, что украинские беспилотники преодолевают 900 км, Юсов отметил, что в разведке это не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть". "Но украинские беспилотники, конечно, могут преодолевать и не такие расстояния. Если говорить о реакции в российском обществе, то все вопросы к Путину, Шойгу, Герасимову - к тем людям, которые продолжают геноцидную войну против Украины. Было бы странно, чтобы эти все события не имели никаких последствий для военных объектов на территории РФ", - подчеркнул Юсов.

При этом добавил, что уже видно, что население России, где происходит "хлопок", начинает понимать, что реальность и пропаганда очень отличаются.

"Российская пропаганда в очередной раз заявила, что ничего не произошло, что какие-то цели, НЛО сбиты и обезврежены, но кадры пожара на нефтебазе свидетельствуют абсолютно противоположные вещи", - отметил Юсов. При этом добавил, что можно пошутить, что кто-то курит в ненужных местах. "Но правда в том, что это последствия российского вторжения, нападения и войны против Украины. И дальше будет", - подчеркнул он.

Юсов прокомментировал выступление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина во время дискуссии Deciding Your Tomorrow, который отметил, что российскую нефтебазу в Ленинградской области атаковали дроны украинского производства - нефтебаза в Санкт-Петербурге поражена дроном украинского производства и он пролетел 1250 километров до цели.

"Мы официально не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это и тем более о средствах поражения комментировать не будем. Хотя всегда готовы поддержать справедливую рекламную компанию украинского вооружения, в том числе БПЛА. Они действительно прогрессируют, совершенствуются и враг на себе это чувствует", - отметил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Дрон Украины атаковали нефтебазу и городе Клинцы

Осведомленный источник в структурах безопасности Украины сообщил агентству, что украинскими дронами была осуществлена успешная атака на нефтебазу в российском городе Клинцы (Брянская область). По данным источника, эту операцию организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также стало известно, что пожар на этой нефтебазе продолжается.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что во время сбития беспилотника произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцевской нефтебазы. В то же время в Минобороны РФ утверждали, что над Брянской областью рано утром был сбит украинский БПЛА самолетного типа.

Кроме того, по данным росСМИ, беспилотник ВСУ вчера, 18 января, атаковал Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. В цель не попал, но людей эвакуировали.

В ночь на 18 января ГУР атаковало дронами нефтебаза в Ленинградской области РФ. Это была спецоперация, в ходе которой российский объект атаковали дроны украинского производства.

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