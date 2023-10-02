Даже незначительное количество дронов - это направленные удары.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, зачем россияне запускают малое количество дронов. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о причинах утренней воздушной тревоги и цели атаки небольшим количеством дронов.

"Враг преследует разную цель. Не надо думать, что это всего лишь разведка боем, как говорится. Это направленные удары. Если даже дронов меньше обычного, это все-таки направленные удары по определенным объектам: будь то объекты военные, или это объекты инфраструктурные. Решили они на этот раз меньше запустить (дронов – УНИАН)", - отметил Игнат.

Он добавил, что это не говорит о том, что атак не следует ожидать и в течение дня. По словам Игната, оккупанты запускают даже небольшое количество дронов, прокладывая пути, чтобы увидеть, какие средства противовоздушной обороны мы имеем, и работают ли они.

Видео дня

"Сегодня, в конце концов, небольшая относительно атака. Но все равно она сопровождается сигналом воздушной тревоги, как бы там ни было. Что касается тех четырех дронов сбитых, то есть еще информация о том, что враг применял и баллистическую ракету на одном из направлений. Уточняется что с ней произошло", - сказал Игнат.

Так, подытожил он, воздушная тревога прежде всего связана с деятельностью тактической авиации. "Утро всегда начинается с таких вот новостей, с активности авиационной. Очень много враг применяет управляемых авиабомб. Особенно это касается юга страны", - отметил спикер.

Ночная атака"Шахедов" - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в ВС ВСУ заявили, что ночью сегодня, 2 октября, российские оккупанты атаковали Украину семью беспилотниками типа "Shahed". Четыре из них были уничтожены. Атака ударными дронами была осуществлена с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия).

Кроме того, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что враг применял и дроны ударные атаки, и тактическую авиацию, направляя управляемые авиабомбы по территории Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: