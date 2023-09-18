"Шахеды" и в дальнейшем остаются сложной целой для противовоздушной обороны, потому что эти ударные дроны пытаются обходить ПВО.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины объяснили, в чем заключается сложность сбивания ударных беспилотных аппаратов "Шахед", которые активно применяются российскими захватчиками.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В частности, у него спросили о проблемах в сбивании ударных дронов типа Shahed, потому что во время российских атак не всегда украинским силам удается "ловить" все такие беспилотные аппараты.

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Игнат считает, что положительный результат в ликвидации всех российских крылатых ракет в ночь на 18 сентября - это удача и профессионализм украинских воинов.

"От удачи тоже многое зависит, поэтому не всегда есть там средства поражения, которые противник пытается обойти по маршруту следования крылатых ракет. И в конце концов, удары противник планирует заранее. Противник пытается поразить те объекты, которые мы защищаем, и соответственно прокладывает маршруты именно таким образом", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что "Шахеды" - это цель с невысокой скоростью, но ее сложно поймать.

"Но все равно они остаются сложной целой для противовоздушной обороны, потому что созданы преодолевать эту систему. Это их такое предназначение", - сказал Игнат.

Он напомнил, что сегодня было уничтожено немало вражеских воздушных целей, но не все "Шахеды".

"Но ведь и направления враг выбирает разные. И атаки вы видите с разных направлений по разным маршрутам. "Шахедами" атакована Одесская и Николаевская область. А ракеты уничтожались в Днепропетровской, Полтавской областях и в Хмельницкой области", - сказал Игнат.

Он отметил, что россияне наращивают арсеналы ударных беспилотников и Украина будет делать то же самое - увеличивать производство.

Спикер добавил, что наращивать надо не только производство, но и противовоздушную оборону.

В связи с этим, для Украины ключевое - это самолеты F16, которые бы по техническим характеристикам не уступали российской авиации.

Ночью РФ запустила по Украине более 40 ракет и дронов

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

В частности, "Шахеды" летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск - РФ и мыс Чауда - ТОТ Крым). Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА, в направлении Николаевской и Одесской областей. Из них - 18 ударных дронов уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.

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