Из-за украинских морских дронов россияне были вынуждены отвести большинство своих кораблей из Крыма в Новороссийск.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук считает, что российские захватчики не отказались от планов доминирования в Черном море и захвате украинского побережья, но их способности - под вопросом. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"В своих снах они, конечно, доминируют даже в Мировом океане. Там никто не сжег документы с грифами (секретные документы - УНИАН), где сказано, что они воплощают все свои идеи. Они не отказались от своих планов по выходу на наше побережье и по захвату соответствующих регионов. Скажем так, стадия принятия (ситуации - УНИАН) у них еще не наступила", - отметил Плетенчук.

Он уточнил, что не может сказать, что противник готов выйти из Азово-Черноморского региона.

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"У них сейчас такое состояние, что они вынуждены прятаться на военно-морской базе "Новороссийск". Как говорят в России, "забиться под шконку". Ну вот эта "шконка" их прикрывает пока. Но коллеги из СБУ уже официально сообщали: дальность дронов такова, что до Новороссийска они спокойно достают", - заявил спикер.

По мнению Плетенчука, существование некоторых российских объектов, в том числе тех, которые обеспечивают военную логистику в Крыму, а также их группировки в зоне боевых действий на юге Украины, - временное явление.

"Поэтому планы, может, у них и есть, а вот с возможностями - беда, если даже свободно не могут использовать носители "Калибров". Воздушная составляющая - да, к сожалению, сейчас у них доминирует..." - сказал военный.

Какова сейчас ситуация в Черном море

Сегодня, 23 июля, спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в Черном море после определенного перерыва зафиксировано одновременно два носителя крылатых ракет "Калибр" ЧФ РФ. По его словам, общий залп составляет до 12 единиц - обычно в Черном море это одна из основных угроз.

Он добавил, что на постоянном дежурстве враг держит авиацию. Противник применяет ее, как для охраны водного района, противодронной борьбы, так и для того, чтобы нанести боевое поражение.

Ранее украинские спецслужбы рассказали, что усовершенствованные дроны SeaBaby отныне могут нести более 1 тыс. кг взрывчатки и преодолевать расстояние более чем на 1 тыс. километров. В ВМС ВСУ отметили, что теперь они могут поражать цели в любой точке Черного моря. Это означает, что убежище для российских кораблей в Новороссийске становится довольно условным.

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