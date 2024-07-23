Плетенчук добавил, что на постоянном дежурстве враг продолжает авиацию.

В Черном море после определенного перерыва зафиксированы одновременно два носителя крылатых ракет "Калибр" ЧФ РФ. О присутствии кораблей ЧФ РФ в акватории рассказал в телемарафоне спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Мы сейчас наблюдаем два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 12 единиц. Обычно в Черном море это одна из основных угроз", - сказал спикер.

Он добавил, что на постоянном дежурстве враг держит авиацию.

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"Авиация там присутствует 24 на 7 (круглосуточно - УНИАН). Они ее применяют, как для охраны водного района, для противодронной борьбы, так и для нанесения боевого поражения. Поэтому эта опасность периодически тоже дает о себе знать", - добавил Плетенчук.

По его словам, в Азовском находится тоже есть российский флот - четыре единицы. Военный уточнил, что это, обычно минные тральщики, или ракетные катера без "Калибров".

В Средиземном море, по данным ВМС ВСУ, находится один корабль РФ, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Российские ракетоносители в Черном море

Напомним, вчера в ВМС ВСУ рассказали, что в Черном море после недельного перерыва "отметились" своим присутствием российские ракетоносители, в том числе фрегат и это может свидетельствовать об опасности.

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, ситуация оставалась в течение недели неизменной, но 21 июля выходил в море один из фрегатов - носитель крылатых ракет из пункта базирования в Новороссийске. Затем вернулся на базу. Также 22 июля так же вышел один из носителей на внешний рейд. Плетенчук пояснил, что в последнее время иногда россияне выводили в акваторию ракетоносители буквально на час именно для того, чтобы нанести ракетный удар по Украине.

Поэтому военные тщательно следят за развитием ситуации.

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