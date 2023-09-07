Дмитрий Плетенчук отметил, что нет такого забора, который нельзя преодолеть.

Российские оккупанты усилили "охрану" Крымского моста. Для этих целей привлекли шесть катеров и пять кораблей пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, россияне пытаются очень плотно прикрыть мост с юга.

"На севере тоже есть, но концентрация самая большая с юга, где они ожидают атак. Также они (россияне – УНИАН) строят систему заграждений - в первую очередь боновые заграждения", - отметил Плетенчук в эфире телемарафона.

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При этом он подчеркнул, что "нет таких заборов, которые мы не преодолеем".

Удары по Крымскому мосту - последние новости

Незаконное строение, которое соединяет российскую территорию с временно оккупированным украинским полуостровом Крым, так назваемый Крымский мост, используемый для военной логистики, неоднократно становился законной целью для ударов украинской армии. По информации разведки Великобритании, после серии ударов по мосту россияне пытаются защитить сооружение различными методами.

Ранее российские власти заявили о якобы уничтожении трех морских дронов, которые якобы атаковали Крымский мост. В Украине отметили, что это один из способов оправдываться за то, почему у РФ нет возможности использовать мост в полной мере.

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