Благодаря морским дронам Magura V5 были уничтожены несколько кораблей противника.

Украина без полноценного флота смогла заставить корабли Черноморского флота РФ бежать из временно оккупированного Крыма. Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в документальном проекте "ГУР. Битва за море. Все дороги ведут в Крым".

Благодаря морским дронам Magura V5 были уничтожены разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец". Кроме того, они отправили на дно большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль "Сергей Котов".

Скибицкий отметил, что украинские дроны с каждым разом становятся мощнее и точнее.

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"Украина, после того, что произошло в феврале 22-го года, без мощного флота заставила боевые корабли ЧФ рф бежать с территории Крыма", – сказал он.

В то же время Андрей Юсов заявил, что российские моряки боятся и не хотят выходить в море.

"Они понимают, что каждый выход даже вооруженного и готового корабля... "Ивановец" был на дежурстве, он был готов к отражению лбых атак. Тем не менее, скажем так, вошли как в сухую землю", – добавил он.

Удары по кораблям РФ

По состоянию на начало марта 2024 года Украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ. Такие данные озвучивал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

24 марта в оккупированном Крыму снова было неспокойно. Ночью там были поражены большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", сообщили в СтратКоме ВСУ. Также был поражен центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Позже стало известно, что поражены могли быть не два корабля, а три. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что пострадать мог также разведывательный корабль "Иван Хурс".

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