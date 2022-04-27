На Винниччине в результате ракетного удара по Козятинской железной дороге погиб 36-летний мужчина. Без отца остались двое детей.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрзализныци".
25 апреля Вячеслав Франчук, работавший электромехаником тяговой подстанции Козятинской дистанции электроснабжения регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", пришел на работу и заступил на дежурство. В здание, где начал работать мужчина, попала ракета оккупантов.
Железнодорожник оказался под завалами и погиб. Ему было 36 лет.
"У Вячеслава остались родители, жена и двое детей — 12-летний сын Александр и 8-летняя дочь Лилия. Мы искренне соболезнуем семье погибшего и всем, кто его знал, и уверяем: мы выстоим и будем достойны этой жертвы", - написали в "Укрзализныце".
Как сообщал УНИАН, 25 апреля оккупанты ударили ракетами по Винницкой области, 5 человек погибли, 18 ранены.
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