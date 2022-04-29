В перестрелке участвовали около 100 человек.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об итогах перестрелки между бурятами и чеченцами в Херсонской области.

Об этом шла речь в эфире "Фейгин Live".

"Буряты с "кадыровцами" в Чернобаевке пострелялись. По вопросу как будем делить награбленное и по вопросу, кто пойдет в первую линию дежурить. Буряты победили, говорят. Я всегда в них верил. … А "кадыровцы" - тикток-войска, если их не снимают, они дерутся очень плохо", - сказал он.

Как писал УНИАН, ранее сегодня Главное управление разведки Минобороны сообщило, что в оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская громада Херсонской области) состоялась перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

"В ночном инциденте отличились по более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока не известно", – говорится в сообщении.

Ранее в городе Новая Каховка на Херсонщине произошла перестрелка между боевиками из ОРДЛО и российскими военными.

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