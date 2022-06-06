Это нападение оценивают как террористический акт, направленный на разрушение гражданской инфраструктуры.

Вследствие обстрела российскими ракетами Дарницкий вагоноремонтный завод потерял три цеха, но ремонт и производство вагонов здесь попытаются восстановить в кооперации с другими предприятиями отрасли.

Как передает Укринформ об этом заявил член правления АО "Укрзализныця" Евгений Шрамко.

"Мы имеем полностью разрушенные три цеха, которые восстановлению не подлежат. С их разрушением нарушена вся технологическая цепочка, поэтому мы будем налаживать кооперацию с другими предприятиями "Укрзализныци", чтобы восстановить здесь ремонт и производство вагонов", - сказал Евгений Шрамко.

Он подчеркнул, что оценивать убытки ДВРЗ на сегодня рано и конкретные цифры назвать нельзя.

"Сначала надо будет сделать паузу, чтобы очистить завод от остатков ракет и взрывчатки. Затем приступим к разбору завалов. Проблема же не только в том, сколько мы имеем убытков. Даже если бы мы потеряли один цех, то этим разорвана вся схема производства. Поэтому продукция этих цехов будет заменена кооперацией с другими предприятиями, чтобы быстрее завод заработал и чтобы люди имели работу", - отметил Шрамко.

При этом он напомнил, что атаки россиян на железнодорожную инфраструктуру идут практически через день, так что это нападение оценивает как террористический акт, направленный на разрушение гражданской инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, утром 5 июня четыре вражеские ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева. В Минобороны РФ заявили, что цель удара - поставленные восточноевропейскими странами Т-72 и другая бронетехника. В "Укрзализныце" опровергли это заявление.

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