В нее уже вошло по меньшей мере 1800 человек.

Волонтерская инициатива "Как не стать овощем" совместно с YouControl создали базу российских пропагандистов и публичных лиц, которые поддерживали войну против Украины или распространяли антиукраинские призывы в течение последних восьми лет.

Об этом сообщает YouControl.

По состоянию на 5 июля в базу вошло 1800 человек. В частности, среди них представители пропагандистских СМИ, кино и телевидения, спорта, церкви, армии, а также музыканты, эксперты, блогеры, военкоры, политики, ученые, писатели и тому подобное.

Отличились пропагандой и некоторые граждане Украины, которые сейчас находятся в России: Илья Кива, Александр Мащенко, Дмитрий Выдрин. Список планируют дополнять ежеквартально.

Ключевые маркеры, по которым человека вносят в базу:

оценка российско-украинской войны;

отношение к оккупации Крыма и/или посещение оккупированного полуострова с нарушением законодательства Украины;

отношение к Революции Достоинства украинского народа и его права на самоопределение;

работа на российские пропагандистские СМИ;

участие в пропагандистских мероприятиях и тому подобное.

Данные уже передали в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции), которое сейчас по запросу МИД анализирует, на каких лиц международным партнерам стоит наложить санкции.

"Российские пропагандисты и их пособники должны понести ответственность за геноцид украинского народа, в котором они принимали информационное участие", — говорится в заявлении.

Как ранее сообщал УНИАН, болгарские спецслужбы располагают данными, согласно которым Россия платит около 2000 евро в месяц общественным деятелям, журналистам и политикам за распространение своей пропаганды в стране.

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