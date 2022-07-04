По словам советника главы ОП, многие европейские лидеры уже это поняли, а остальным стоит скорее прощаться с опасными иллюзиями.

Президент РФ Владимир Путин уже ведет войну с Европой путем газового шантажа, искусственного миграционного кризиса и с помощью пропаганды.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Газовый шантаж, рост цен, искусственный миграционный кризис, кибератаки, пропаганда... каждый из этих элементов является частью большой картины: с точки зрения Путина, он уже ведет войну с Европой", - подчеркнул он.

По словам Подоляка, многие европейские лидеры уже это поняли.

"Другим стоит скорее прощаться с опасными иллюзиями", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Напомним, ранее Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией и подчеркнул, что Кремль их прекрасно знает.

Это стало ответом на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что когда дело дойдет до переговоров между Украиной и РФ, Киеву придется "согласиться на условия Москвы".

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