Москва платила за формирование общественного мнения болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам.

Болгарские спецслужбы имеют данные, согласно которым Россия платит около 2000 евро в месяц общественным деятелям, журналистам и политикам за распространение своей пропаганды в стране.

Об этом сообщила пресс-секретарь правительства, глава аппарата премьер-министра Лена Бориславова, передает Euractiv.

По ее словам, Россия платила за формирование общественного мнения болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, которые появляются в общественных СМИ.

"Всем, кто бесплатно плюет на ЕС и НАТО, а также поддерживает действия Путина в Украине, вы должны знать. Вы облажались. Те, кто вдохновляет вас на это, получают деньги. Ежемесячно", - отметила Бориславова.

По ее словам, некоторые спикеры привыкли вводить публику в заблуждение, играть с ложными представлениями и страхами.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Болгарии Кирилл Петков объявил о высылке из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью.

В ответ Россия прислала Болгарии ноту с требованием отменить это решение. Существование такого обращения подтвердил и МИД Болгарии. В ноте утверждается, что решение должно быть пересмотрено до полудня 1 июля, иначе "перед российским руководством будет немедленно поднят вопрос о закрытии посольства Российской Федерации в Республике Болгария".

Посол России в Болгарии Елена Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией, если она не отменит решение о высылке 70 работников российского дипломатического представительства.

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