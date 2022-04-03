Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или каким-либо образом принимали участие в страшной войне против украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного рассмотрения каждого преступления российских оккупантов на территории нашего государства.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Я принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного рассмотрения каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов: следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или каким-либо образом принимали участие в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей", - сказал президент.

По его словам, Министерство иностранных дел, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция, Служба безопасности, разведка и другие структуры в соответствии со своей компетенцией должны направить все усилия на то, чтобы механизм заработал немедленно.

"Призываю всех наших граждан и друзей Украины в мире, которые могут присоединиться к этой работе и помочь установлению справедливости, сделать это. Мир уже видел много военных преступлений. В разные времена. На разных континентах. Но настало время сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, будет найден и наказан", - подчеркнул Зеленский.

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