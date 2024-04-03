Там прокомментировали новые правки в закон и создание Единого реестра призывников.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко прокомментировал закон о снижении предельного возраста призывников и создании Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов, который вчера подписал Зеленский.

Как известно, глава государства постановил, что призывной возраст для украинцев теперь будет от 25 лет (ранее было 27). Со своей стороны Тимочко подчеркнул, что такое изменение необходимо Украине в военное время.

Он также отметил, что сейчас в государстве прекращен призыв на срочную службу - когда людям в возрасте от 18 до 27 лет предоставляли военную подготовку. Часть из них после срочной службы заключали контракты для защиты Украины с учетом тех вызовов, которые имели во время АТО.

Видео дня

"Во время широкомасштабного вторжения у нас призыв на срочную службу был прекращен. И согласно законопроекту о мобилизационных процессах, который является дискуссионным в парламенте до сих пор, вопрос срочной службы будет сниматься", - сказал Тимочко.

Вместе с тем, Украина уже на третьем году полномасштабной войны. Есть потребность усиливать оборону страны, сказал он.

"Поэтому встал вопрос расширения призывного возраста - от 25 и до 60, а высший командный состав - и до 65 лет... Но это еще не значит, что всю возрастную категорию возьмут и призовут. В то же время им придется пройти обследование, осмотр, стать на учет. А уже после того потенциально возможно, что, если они будут соответствовать параметрам, то будут призваны в ряды Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул военный.

Комментируя возможность снижения призывного возраста до 21 года, он отметил, что соответствующие решения принимаются на основании серьезных анализов и обоснований.

"В случае надобности и суровой необходимости в условиях войны призывной возраст людей - это от 18 до 60 лет. Эта возрастная категория от 25-ти - признана теперь законом, это необходимость. Не дай Бог, чтобы нам приходилось проводить общую или обширную мобилизацию всего мужского населения, если бы враг прорвался на очень многих направлениях фронта обороны, и встал вопрос уничтожения целостности государства", - пояснил Тимочко.

Как отметил Тимочко, определенная возрастная категория для призыва в 25 лет - это вызов, который нам принесла война. "И если завтра будет улучшение или изменение на линии фронта, даже возрастную категорию 25-ть без необходимости призывать не нужно будет", - отметил он.

Отдельно Тимочко остановился на теме Единого государственного реестра военнообязанных.

"Это на самом деле объединение многих реестров и это очень хорошо. О нем давно говорили... Была определенная проблема с документооборотом и с документоучетом, что вызвало определенные противоречия. Кроме того, у нас с учетом широкомасштабного вторжения есть огромная внутренняя миграция, большая категория переселенцев, которые постоянно могут перемещаться в пределах страны. И возникают определенные вопросы их учета. Теперь будет единый реестр, единый учет. И человек даже сам сможет подавать свои изменения проживания или вносить информацию об изменении своего состояния здоровья, социального статуса", - отметил председатель Совета резервистов СВ ВСУ.

В Украине снизился возраст призыва в армию

Вчера, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о снижении призывного возраста в Украине с 27 до 25 лет. За данный законопроект (регистрационный номер 9281) парламент проголосовал еще 30 мая 2023 года - 304 депутата поддержали.

В прошлом году в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона, которым предложено сделать Реестр военнообязанных электронным. Среди прочего, законопроектом внедряется Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста: это программный интерфейс реестра, предназначенный для отображения сведений о призывнике, военнообязанного, резервиста, содержащихся в реестре.

Перед тем новоназначенный министр обороны Рустем Умеров информировал, что в Украине предлагается ввести электронный военный билет, цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий и запустить электронный реестр призывников.

Вас также могут заинтересовать новости: