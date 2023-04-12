Тираж выпуска лимитирован - 1000 экземпляров. Цена - 1600 грн.

К годовщине выпуска первой почтовой марки Украины военного времени "Русский военный корабль, иди...!" Укрпочта подготовила специальный благотворительный выпуск - презентационную рамку "Русский военный корабль, иди...!".

Как сообщили в пресс-службе Укрпочты, рамка содержит почтовую карточку и ту же легендарную почтовую марку "Русский военный корабль, иди...!" с оттиском штемпеля "Первый день", которым марка гасилсь в день введения в обращение на Киевском Главпочтамте год назад.

Тираж выпуска лимитирован - 1000 экземпляров. Цена - 1600 грн. Одна тысяча гривень от реализации каждой рамки будет направлена на закупку квадрокоптеров для Вооруженных Сил Украины.

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Война в Украине и легендарная марка

Год назад, 12 апреля, Укрпочта ввела в обращение первую почтовую марку в условиях военного времени – "Русский военный корабль, иди...!". Знаменитая фраза пограничника с острова Змеиный на предложение российских военных сдаться, стала символом борьбы украинцев с российскими оккупантами.

Тираж марки составил 1 миллион экземпляров, что было рекордом для художественных почтовых марок за последние 15 лет. Обычно они выпускаются тиражом 100-130 тыс. экз.

14 апреля 2022 года ракетный крейсер "Москва", изображенный на марке и отправленный по заданному маршруту, потопили украинские военные с помощью противокорабельных ракет "Нептун".

После этого марка с кораблем стала самым дорогим лотом, проданным на благотворительном аукционе от Prozorro за 5 млн грн. Марка продавалась как на украинских, так и на мировых маркетлейсах, например, на еВау стоимость почтовой марки достигала около 1 тыс долл.

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